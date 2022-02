Parlamento ruso comienza a retirar apoyo a invasión de Ucrania

En Rusia crece el rechazo a las “operaciones militares especiales” que se están desarrollando en Ucrania desde la noche del miércoles 23 de febrero. Inicialmente la ciudadanía comenzó a congregarse en distintas ciudades con cantos de “No a la guerra” y ahora en el Parlamento han comenzado a restarle apoyo a las decisiones militares de Vladimir Putin.

El descontento llega por parte del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), específicamente expresado por el diputado Mikhail Matveev, quien publicó en sus redes sociales que “la guerra debe detenerse de inmediato” argumentando que en la Duma (cámara baja del parlamento ruso) votaron con el objetivo de lograr la paz.

Matveev resalta que cuando votaron a favor del reconocimiento de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, lo hicieron “por la paz, no por la guerra (…) para que Rusia se convierta en un escudo, para que Donbás no sea bombardeado y no para que bombardeen Kiev”.

Pese a estos llamados, la ofensiva rusa no parece perder impulso dado que el gobierno anunció que ampliará sus operativos “en todas las direcciones” hacia Kiev, luego de una madrugada de fuertes combates que no permitieron que las tropas rusas se tomaran la capital ucraniana.