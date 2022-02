La educación en Colombia vista desde la mirada de expertos y académicos

La Fundación Empresarios por la Educación lanzó el libro ¡Repensar la educación!: rutas para transformar la calidad educativa, una propuesta orientada a convertir la crisis en oportunidad, a partir de un menú de opciones que tiene como eje fundamental el aprendizaje de los estudidantes y su desarrollo para alcanzar proyectos de vida sólidos y que al final, aporten a la sociedad.

"Es una caja de herramientas, un mapa de rutas, donde el eje fundamental es el aprendizaje de los estudiantes. Un llamado para llevar las conversaciones del diagnóstico a la acción”, comentó Andrea Escobar, Directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación.

Cabe recordar que, al igual que muchos sectores, la educación ha tenido que enfrentar grandes retos teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia de COVID-19 en el país.

CONTEXTO Y DESAFÍOS

Actualmente, Colombia tiene 4,7 millones de niños en primera infancia y solo 1,3 millones están siendo atendido en servicios integrales. Por eso, es necesario consolidar sistemas de información y mejorar las capacidades de estos, para así cerrar las brechas que impiden el acceso a los servicios, fortaleciendo la articulación entre actores.

Empresarios por la Educación cumple 20 años sumándose al esfuerzo colectivo de mejorar este aspecto y dar oportunidades. Una construcción colectiva, donde las cosas han cambiado y se pueden analizar problemas estructurales.

Así las cosas, repensar la educación de recursos, cómo los recursos pueden ser más eficientes y cómo hacer para mejorar el criterio de equidad, son los pilares del libro.

LA MIRADA DE EXPERTOS Y ANALISTAS SOBRE EL TEMA

Alejandro Santos Rubino, director de contenidos y proyectos especiales de Caracol Radio afirmó que es un material didáctico que permitirá mejorar la educación en Colombia y abordarla con propuestas distintas:

"El libro sale en medio de un proceso político y electoral interesante y espero que haga parte de los programas de gobierno", comentó.

La exsenadora y exministra, Cecilia López, comentó que es el momento oportuno de sacar un material porque se agregan todos los problemas de pandemia a la presencialidad:

"El barco no está saliendo a flote. Si uno no tiene una canasta educativa donde se tengan objetivos, no se podrá determinar la financiación. Bogotá pone el 50% del gasto en educación, y hay que aumentar los recursos del Estado para tal fin. El tema de la calidad es algo muy complejo. Se debe hablar de jornada única y conectividad,

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que es "refrescante y bienvenida" la publicación:

"El Estado colombiano no es el único responsable de la situación actual de la educación. El PIB de Colombia es muy bajo con respecto a otros países, Pero sí hay un problema de recursos, y se necesita una mejor asignación del gasto. La educación también debería financiarse con el Sistema General de Regalías, porque es robusto", reiteró.

Cecilia María Vélez, exsecretaría de Educación y exministra afirmó que es un "abrebocas en cuanto a recursos, buscando que los incentivos hagan sostenible la centralización".

Los detalles sobre la presentación del libro, a continuación: