Polémica Epa Colombia y su expareja: infidelidades, bienes y agresiones

Epa Colombia sorprendió en redes sociales las pasadas semanas luego de confirmar que terminó con su pareja, Diana Celis, y mencionó que se iba a quedar sola por un tiempo.

Luego Diana Celis, jugadora de Santa Fe y expareja de la mujer, mencionó que era mentira que iba a estar sola y que ya estaba saliendo, desde tiempo atrás, con otra persona: Karol Samantha. La futbolista mencionó que incluso fue desde que ellas estaban juntas.

Ahora, Epa Colombia salió al ruedo nuevamente y mencionó que ella le fue infiel con jugadoras de fútbol (algo que ya había dicho tiempo atrás) y que además habría supuestas agresiones físicas contra ella. Luego, mencionó que hay bienes de por medio.

"Le dije amor, terminemos las cosas bien, entrégame todo lo que tienes tuyo a mi nombre y sino, no vamos a terminar bien, hace un mes, yo ya le venía diciendo, y ella no quería y si no me las quiere pasar, que se quede con eso...pero amor, lo que ella me hizo no estuvo bien, me hubiera dicho, "amor, yo estoy saliendo con alguien del futbol, me estoy involucrando, o sea, que hubiera dicho con sinceridad", dijo.