Joven conductor grabó el acoso de tres mujeres ebrias en un servicio de taxi

Con un video, un hombre -a través de Tik Tok- denunció ser víctima de acoso mientras hacia un servicio de transporte a tres mujeres.

El joven taxista paraguayo, identificado como Rodrigo Peralta, afirmó que las mujeres estaban en estado de embriaguez, lo estaban insultado y hasta llegaron al punto de propasarse físicamente con él.

Las mujeres -ante la indiferencia del hombre- le dijeron: “No me vayas a empujar, si yo no te voy a acosar (...) por qué sos así, si no te vamos a violar o es que ¿no te gustan las mujeres?”, a lo que él les dijo: “Sí me gustan, pero de cierto tipo”.

Las pasajeras ebrias, al ver que no iban a resultar sus insinuaciones, le dijeron: “No le gusta, vamos a callarnos no más, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

Con el video, Peralta denunciar el hecho en redes, y enfatizar que no solo las mujeres son víctimas de acoso y que, al igual que ellas piden que no se normalice este tipo de agresión, también ellas deben evitar acosar a los hombres.

Muchos usuarios reprocharon que el hombre se quejara por las insinuaciones de las mujeres, mientras otros reprocharon el actuar de las pasajeras.