Así reaccionó Aura Cristina Geithner en el momento que un hombre le robó un beso

La actriz y ahora generadora de contenido para OnlyFans, Aura Cristina Geithner , por estos días se encuentra promocionando su sencillo musical "Tu me gustas’, algo que la llevó a visitar un canal nacional de noticias, sin saber que uno de los hombres que trabaja allí la iba a abordar de una forma que no se imaginaba.

El presentador Camilo Cuervo aprovechó cuando Geithner estaba grabando un video para sus redes sociales para tomar su rostro a la fuerza y empezarla a besarla.

Geithner, tras el beso le dijo “¡desgraciado!” al presentador, pero él, no contento, se devolvió y dijo que ese beso “fue muy cortico” y tomó a la actriz para besarla, ella lo abrazó y accedió a besarlo nuevamente.

La actitud del hombre, fuera de la respuesta de Geithner fue criticada en redes al afirmar que el hecho "no fue nada divertido", pues, según ellos, el primer beso fue en contra de la voluntad de la actriz.

ESTE ES EL VIDEO DE GEITHNER EN EL QUE GENERÓ POLÉMICA POR EL HECHO: