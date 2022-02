Ramírez: "Vamos a reunirnos para ordenar el proyecto de selecciones"

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol nombró de manera oficial al exjugador de la Selección Juan Carlos Ramírez como técnico del equipo Sub15.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el exjugador de la Selección Colombia destacó que este momento es gracias a la preparación que durante años le ha dedicado a su carrera.

"Me dediqué a prepararme, la experiencia y todo en lo que me he capacitado me ha dado pie para tener esta responsabilidad en la Sub15", destacó.

Para Ramírez, esta es una de las edades más importantes para tomar jugadores, sobre todo porque es un momento de cambios para muchos y conocer las capacidades de los jóvenes es vital para encaminar su futuro en las selecciones mayores.

"Es una edad muy bonita, los cambios que tienen los chicos son importantes, es el futuro y el cimiento para los jugadores. Lo primero que se busca es la parte técnica y de inteligencia de juego, debe ser lo primordial, la parte física y desarrollo o táctica ya habrá tiempo para trabajarla", explicó.

Al igual que Ramírez, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial el nombramiento de Héctor Cárdenas como DT de la Selección Sub20 y de Jorge Serna en la Sub17.

"En estos días vamos a tener una reunión entre todos para tratar de ordenar las ideas para el proyecto grande que tiene la Federación con todos los procesos de Selección Colombia. Vamos a escuchar las propuestas, cuál va a ser la metodología a trabajar con las diferentes selecciones, siempre con el desarrollo del fútbol base en Colombia", manifestó.