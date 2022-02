Restrepo explicó por qué la rotación del arco y la ausencia de Tomás Ángel

"Hoy consideramos que no tenemos los puntos que quisiéramos o tener o que deberíamos tener para estar en ese primer lugar, hubo partidos en los que pudimos sumar un punto más", empezó diciendo Alejandro Restrepo en El Alargue de Caracol Radio.

El 24 de febrero Atlético Nacional visitará a Olimpia en la fase previa de la Copa Libertadores. "Un equipo con una mezcla de experiencia y juventud, es un fiel representante de lo que es el fútbol paraguayo. Va a ser un lindo partido, esperamos disfrutarlo", explicó el técnico.

Giovanni Moreno fue uno de los refuerzos más mediáticos, pero lo llevarán con calma: "Gio es una persona muy consciente de su momento, de qué vino a aportarle al grupo, conversamos varias veces. Tenemos que ser inteligentes tanto él como nosotros en que vaya agarrando ese ritmo futbolístico y como irlo llevando".

Restrepo explicó la situación de los arqueros: "Aldair tuvo gran parte de la campaña anterior y ha sido muy importante para nosotros. Este año por enfermedad, por lesión, no arrancó la temporada. Kevin siempre ha estado compitiendo muy bien, tuvo la oportunidad y es un muchacho que viene creciendo mucho. Estamos contentos que hoy los dos estén compitiendo por ese puesto".

Muchos hinchas se preguntan por qué Tomás Ángel no es tenido en cuenta tras su buena actuación con la Selección Sub 20: "Es un hombre joven que sabemos que tiene una gran capacidad, compite con hombres de experiencia como Jefferson (Duque), con otro joven que ha llegado al club (Ruyeri Blanco). Tendrá su momento como siempre lo he dicho, cada vez lo vemos mejor".

Le puede interesar

Restrepo tiene claro la manera en que puede convencer a los aficionados: "Yo me siento tranquilo, siempre he sido muy inquieto en qué puedo mejorar. Lo más importante es que los jugadores se identifiquen con ese ADN, con la esencia de lo que es el club. Sabemos que en la medida que esas acciones que queremos que se lleven a cabo den sus frutos estamos más cerca de ganar y ganando el hincha de Nacional va a estar orgulloso de nuestro trabajo".

El entrenador también se refirió al trabajo junto a Maturana y 'Piscis' Restrepo: "Pacho es una persona que lo ha vivido todo en el fútbol. Día a día nos comparte esas pistas que él ha vivido, con cada uno de sus apuntes nos hace crecer. 'Piscis' ha tenido a varios de nuestros jugadores en procesos de selección. Está muy atento a los partidos de la liga, nos ayudó muchísimo día a día en la lectura de los juegos y en el día del partido".