Jhon Duque: "Estoy contento en Nacional, voy aprendiendo cosas nuevas"

Jhon Duque, volante bogotano que se sumó a Nacional este año para reforzar el equipo, dialogó con El VBar Caracol sobre su proceso de adaptación en el cuadro paisa y sus impresiones tras jugar su primer partido como titular.

"Estoy contento, siento que estoy aprendiendo cosas muy nuevas, es un estilo de juego distinto, un estilo de juego que puede aportarme mucho en mi juego, también siento que le puedo aportar muchas cosas a Nacional. Estoy muy contento, aprendiendo de nuevos compañeros y de mucha experiencia", comentó sobre sus primeras semanas en el equipo.

Duque destacó sobre la idea de juego de Nacional: "la filosofía de Nacional es muy clara, no de este semestre sino de hace tiempo atrás. Es un equipo que siempre le gusta salir jugando, que le gusta tener posicionamiento en el terreno de juego".

Mientras que de su adaptación, dijo: "es un proceso de todos los días, no puedo decir todavía que estoy adaptado porque eso lo dan los partidos. En los entrenamientos me he sentido muy bien, he sido arropado por un grupo, estoy afianzándome en el equipo y estoy muy contento de seguir sumando minutos".

Finalmente, expresó su alegría por su primer partido como titular: muchas personas me decían 'usted va a ser suplente a Nacional', yo nunca pensé llegar a ser titular de una, hay ciertas jerarquías, voy paso a paso".