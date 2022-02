Hora 20: Frases del debate de los candidatos de Centro Esperanza

Los candidatos de la coalición Centro Esperanza se reunieron este miércoles (16 de febrero), en “hora 20” con Diana Calderón para presentar parte de sus propuestas de gobierno e intentar convencer a los colombianos de obtener su voto en la consulta interpartidista del 13 de marzo.

Demostrando que la diferencia no es solo su bandera, sino también su mayor problema.

Tema con el que inició el encuentro y sobre el cual buscaron destacar qué hace de cada uno la mejor opción para el país:

Sergio Fajardo: "Tengo la experiencia de haber trabajado alrededor de los temas más acuciosos que tenemos nosotros, la experiencia de enfrentar la violencia".

Carlos Amaya: “Vi la pobreza a los ojos, no me la contaron, sé que es pedir una cita a la EPS a las 3 de la mañana. Esa es la lucha que debe tener resultados, todos tenemos derechos”.

Alejandro Gaviria: “el conocimiento en los principales temas del país, diseñe parte de la política y he sido el ministro de salud que más ha durado en el cargo”.

Juan Manuel Galán: "Como gobernante hay que rodearse de personas que sean mejores que uno mismo".

Para mitigar los efectos del cambio climático puntualizaron:

Carlos Amaya: “El cambio climático no da espera. Eso es una agenda prioritaria y dijimos que no al fracking desde Boyacá, que pone en riesgo el sistema ambiental”.

Alejandro Gaviria: “uno tiene que fortalecer las comunidades y hay que tener formas de conservación a largo plazo”.

Juan Manuel Galán: "El país tiene cinco estructuras criminales que han contribuído con la deforestación. Narcotráfico, contrabando, despojo de tierras, minería ilegal y contratación estatal".

Jorge Robledo: "Se necesita que el Estado tome control de las zonas donde hay deforestación y lo impida, esto debe estar en las normas legales del país".

Sergio Fajardo: "Una comunidad que es dueña de las tierras puede construir proyectos para cuidar la selva, esta es la mejor forma de cuidar los territorios".

Aunque varios de ellos vienen de la academia, difieren sobre lo que el Gobierno debería hacer por ella:

Alejandro Gaviria: "Si uno quiere tomarse en serio el tema de la educación tiene que reformar la ley. Colombia necesita educación pública y privada".

Juan Manuel Galán: "Se deben congelar los créditos del Icetex hasta que los estudiantes que están estudiando los puedan pagar".

Sergio Fajardo: "La educación tecnológica, el SENA y demás tienen que entrar en la discusión, no solo podemos centrarnos en la universidad".

Carlos Amaya: “Hay que tener un equilibrio de financiación, igualar por arriba a las instituciones. El campo no tiene universidades, hay que aumentar la oferta a esas zonas”.

Alejandro Gaviria: "Es un crimen que los hijos de los pobres no puedan estudiar".

Carlos Amaya y Juan Manuel Galán limaron asperezas a la mitad del debate, justo a tiempo para dieran su opinión, junto con el resto de la coalición, acerca de las acusaciones abiertas en contra de Sergio Fajardo. Esto fue lo que dijeron:

Alejandro Gaviria: "Yo no me haría a un lado, la presencia de Sergio es fundamental y he sido solidario en su caso. Su voz es fundamental y creo que las razones que ha dado son suficientes".

Carlos Amaya: “Creo profundamente en Sergio Fajardo. Si yo estaría con dudas de alguien, no estaría aquí, no como en la otra Coalición”.

Jorge Robledo: "Uno de los problemas graves en Colombia es la politización de la justicia, no hay cosa más tenebrosa que una justicia política. Eso era la Gestapo en la Alemania de Aldolf Hitler".

Sergio Fajardo: Yo respondo por todas mis actuaciones, hay una persecución en mi contra. Yo no me voy a retirar".

Sobre reestablecer lazos con Venezuela, en general, la coalición da señales de esperanza:

Juan Manuel Galán: "La normalización de las relaciones con Venezuela no da espera y se debe trabajar en política exterior de Estado".

Alejandro Gaviria: "Colombia tiene que ser protagonista en la transición democrática que viene para Venezuela".

Carlos Amaya: “La gente muriéndose de hambre y Duque fingiendo demencia reconociendo a Guaidó”.

Sergio Fajardo: "Esto ha sido una política de relaciones internacionales fallida. Duque se la pasa delcarándole la guerra a Irán y Rusia y ni siquiera ha sido recibido por Biden".

Jorge Robledo: "La política internacional de Duque es un profundo fracaso y los bandidos son los que mandan en la frontera venezolana".

Y aunque no hay un rostro femenino en la coalición, los candidatos dejaron en claro que “no tiene mujeres para la foto” pero sí dentro de su proyecto político:

Alejandro Gaviria: “la prevención del embarazo adolescente de verdad que es una política integral y transversal. Yo apoyo la interrupción voluntaria del embarazo y creo que eso hace parte de una política seria".

Carlos Amaya: “Hay que discutir temas de mujeres, con mujeres. Necesitamos muchas mujeres en el poder representando esa agenda”.

Sergio Fajardo: "He propuesto para el país el ministerio de las mujeres para tener una voz. Tenemos que luchar por la igualdad de la mujer con autonomía".

Jorge Robledo: "La sociedad colombiana es sociedad enferma de violencia, sobre todo en contra de las mujeres. El sitio más peligroso para las mujeres es su hogar, con su familia, con sus parientes, una sociedad enferma de machismo".

