"Hay que sacar del bolsillo del presidente todos los organismos de control"

En el debate de La Hora 2022 de Caracol Radio, los cinco precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza se refirieron a la situación jurídica que atraviesa el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, por cuenta de la investigación en su contra que adelanta la Corte Suprema de Justicia. ¿Estando en su lugar, se retirarían de la contienda presidencial?

"He manifestado mi respaldo siempre a Sergio Fajardo; esa es una persecución política absurda que hay que rechazar en bloque en esta Coalición Centro Esperanza. Hay que sacarle del bolsillo al presidente de la República todos los organismos de control. Una democracia es inviable así", afirmó Juan Manuel Galán.

Le puede interesar:

- Centro Esperanza: los matices en las propuestas en materia de educación

- Galán: Nunca me aproveché del Estado para hacer negocios

A su vez, el precandidato Alejandro Gaviria indicó que si estuviera en la posición de Fajardo, "yo no me haría a un lado. La presencia de Sergio es fundamental y he sido solidario en su caso. Su voz es fundamental y creo que las razones que ha dado son suficientes".

En ese mismo sentido, Carlos Amaya manifestó que "nosotros acá sí hablamos las cosas y no fingimos demencia. Creo profundamente en Sergio Fajardo. Si yo estuviera con dudas de alguien, no estaría aquí, como pasa en la otra Coalición”.

Por lo mismo, el senador Jorge Robledo consideró que "uno de los problemas graves en Colombia es la politización de la justicia. No hay cosa más tenebrosa que una justicia política. Eso era la Gestapo en la Alemania de Aldolf Hitler".

El propio Fajardo se refirió a su situación enfatizando en que "no me voy a dejar sacar por los corruptos. Los organismos de control no pueden estar liderados por los amigos del presidente. Me he enfrentado a todas esas personas, encabezadas por el contralor Felipe Córdoba. Yo respondo por todas mis actuaciones; hay una persecución en mi contra".

Inclusive, añadió, "en abril del año 2021, 5 días antes de la imputación que me hicieron, los equipos técnicos le entregaron al Fiscal que no había nada. Estoy siendo investigado en más de 200 oportunidades, me he enfrentado a la corrupción en diferentes niveles. Me he enfrentado a todo tipo de procesos y he salido adelante".

En medio del debate, se discutieron otros temas como la educación, en donde Galán consideró que "debemos comprometernos a congelar los créditos del ICETEX". Allí, también Amaya señaló que el programa 'Ser Pilo Paga' es un error tal como está planteado, pues debería ser financiado por las universidades privadas.

Todos los precandidatos de la Centro Esperanza coincidieron en la necesidad de reestablecer las relaciones con Venezuela; no para tener cercanía con el Gobierno de Nicolás Maduro, sino por la importancia de cooperar en temas de justicia (caso Aida Merlano, por ejemplo), y en garantizar la protección de los habitantes de la zona de frontera.

En materia de reforma pensional, Alejandro Gaviria afirmó que "voy a crear una pensión ciudadana, que le dé una pensión a todo el mundo. Una persona de 70 años que no ha cotizado va a tener acceso a una pensión".

Robledo, tras ser cuestionado sobre los aciertos del presidente Duque, aseveró que "puede haber puesto unos bombillos y puentes bien; eso no le quita que su orientación macroeconómica es absolutamente equivocada y destructiva del progreso nacional. Este modelo no funciona porque es un aparato de destrucción del agro. Mi propuesta es generar empleo y riqueza y aprender de los países desarrollados que han tenido éxito; reducir las importaciones para incentivar la producción interna".

Una parte del debate, que se puede ver en su totalidad a través del canal de Youtube de Caracol Radio, también estuvo enfocado en la reciente disputa que tuvieron Amaya y Galán. El líder del Nuevo Liberalismo respondió a las críticas por tener a su familia vinculada tantos años en el Estado, y el exgobernador de Boyacá quiso cerrar la polémica entregándole un regalo a Galán en medio de la discusión.

El próximo 13 de marzo, en paralelo con las elecciones para Congreso de la República. Si usted desea votar por alguna de las tres coaliciones: Centro Esperanza, Equipo por Colombia o Pacto Histórico, deberá pedir el tarjetón cuando se acerque al puesto de votación. Solo podrá votar en la consulta de una de estas tres alianzas políticas.