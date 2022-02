La respuesta de Galán a Amaya en el debate

En medio de la polémica por el cruce de declaraciones entre dos miembros de la Coalición Equipo por Colombia, Juan Manuel Galán hizo público un documento en el que da respuesta a las cinco preguntas realizadas por Carlos Amaya en las que plantea cuál ha sido el mérito para que tanto Galán como algunos de sus familiares llegaran a altos cargos públicos.

La polémica se da después de que Galán le solicitara a Amaya aclaraciones por las acusaciones de una especie de puerta giratoria en la entrega de puestos entre la alcaldía de Bogotá y la otrora gobernación de Amaya en Boyacá.

En el interrogante sobre la llegada de su tío, Augusto Galán al Ministerio de Salud, se debe a su profesión de médico y que la llegada de él a la embajada en la UNESCO nada tiene que ver con un cruce de favores con la familia Galán, pues aclaran que la familia estaba alejada del gobierno de entonces.

En cuanto al nombramiento de Carlos Fernando Galán como secretario de Transparencia, asegura, que tiene relación con la experiencia de Carlos Fernando en el concejo de Bogotá.

Para ver todas las respuestas lea el siguiente documento:

