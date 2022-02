Yeferson Cossio ya no se va de Colombia y explica la curiosa razón

Yeferson Cossio causó revuelo meses atrás tras confirmar que no iba a estar más en Colombia, por lo que su destino era un total secreto. Ahora, tras revelarlo, confirmó que ya no se irá del país, por lo menos durante este 2022.

El creador de contenido mencionó que tenía todo listo para irse a Barcelona, España, pues organizó el trasteo y el viaje de sus mascotas, pero todo cambió de rumbo.

"Yo amo Barcelona. El plan de este viaje inicialmente era que íbamos a vivir aquí. Incluso, hicimos todos los trámites para traer a mis perros, lo cual fue muy costoso, bastante difícil y muy demorado. Alquilar el jet privado, conseguir una casa aquí súper bonita y literal tocó cancelar todo (para el trasteo)", contó.

Finalmente, explicó que todo cambió por el contrato que tiene con Independiente Medellín, algo que lo dejará en Colombia al menos hasta diciembre de este año.

"Yo quiero vivir acá (Barcelona), pero me gusta mucho Medellín. Estaba como sí, no, sí, no, pero salió este compromiso con el Independiente Medellín, entonces voy a quedarme en Colombia al menos hasta diciembre. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante", dijo