Proyecto Rumichaca- Pasto recibe financiación por 800 millones de dólares

Una financiación por 800 millones de dólares logró el proyecto Rumichaca- Pasto de Cuarta Generación de Concesiones, que garantiza los recursos para la ejecución de esta iniciativa de 83 kilómetros, que mejorará conectividad de Colombia en el paso fronterizo con Ecuador.

"Los recursos que comprometen su ejecución ya están garantizados con la financiación lograda por el Sacyr, que lidera la concesionaria Unión del Sur, al obtener recursos por 800 millones de dólares que incluye un bono social por 260 millones de dólares, afirmó el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Carlos García ".

Esta operación de acuerdo con Sacyr, es una alternativa de financiación que, adicionalmente a la financiación senior, involucra instrumentos de liquidez que mantendrán los flujos de caja de la concesionaria, garantizando así la operación y mantenimiento del proyecto por 20 años.

En esta financiación han participado las entidades financieras colombianas la FDN, Bancolombia, Davivienda y UPI y las internacionales JPMorgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation,Société Générale, MUFG Bank, Ltd., N.A, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services, Inc.

"La sofisticación de esta operación es una novedosa alternativa porque optimiza los recursos vía mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos con instrumentos de liquidez que robustecen los flujos de caja del proyecto", afirmó Rafael Gómez del Río, consejero de Sacyr Concesiones.

Hay que señalar, que Rumichaca. Pasto, en Nariño, es un proyecto de 83 kilómetros de longitud, con una inversión de $2,4 billones, un avance de obra de 97,05%, mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando con ello el desarrollo socio económico del suroccidente colombiano.

De acuerdo con la ANI, entre las ventajas del proyecto está que disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 550.000 habitantes de los siete (7) municipios que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto.