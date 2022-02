Monja irá a prisión por robar $800.000 dólares para gastar en casinos

Una monja y directora de una escuela en Los Ángeles robó más de $800.000 dólares de la institución educativa para pagar su adicción al juego. Tras ser sorprendida fue sentenciada a un año en una prisión federal.

Se trata de Mary Margaret Kreuper, de 80 años, quien admitió haber robado el dinero entre 2008 y 2018 mientras era directora de la Escuela Católica St. James en Torrance, un suburbio de Los Ángeles, California, para pagar 10 años de gastos personales, incluidos muchos viajes a casinos en Las Vegas y Lake Tahoe.

Los cheques que robó esta monja equivalen a la matrícula de 14 estudiantes por año. Mary no solo violó la ley sino también rompió los votos que hizo como monja, de vivir como Jesús lo hizo a través de la austeridad y el servicio a los pobres.

Esta monja fue sentenciada a un año y un día en una prisión federal bajo los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos ordenó a Kreuper que le devolviera a la escuela aproximadamente $835.000 como restitución.

Durante la audiencia, Mary quien ahora está jubilada, dijo "he pecado, he violado la ley y no tengo excusas", "mis acciones violaron mis votos, mis mandamientos, la ley y, sobre todo, la sagrada confianza que tantos habían depositado en mí. Me equivoqué y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que he causado a tanta gente".