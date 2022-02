Carga de café alcanzó hoy nuevo máximo histórico de $ 2.307.000

Como una buena noticia para los cafeteros colombianos, calificó el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez el nuevo máximo histórico en la carga de café de $ 2.307.000

Dijo que esto genera confianza, compensan el poder adquisitivo y remunera a los cafeteros los costos de producción a pesar de la baja producción.

Por su parte, la libra de café en el mercado de New York llegó hoy a US$ 2,58, una cifra récord que no se registraba desde el 20 de septiembre de 2011.

Sin embargo, hay que señalar que la producción de café en enero reportó una reducción del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior.