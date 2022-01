Las preguntas que dejó el retiro de Betancourt de la Centro Esperanza

La semana pasada dejó una crisis al interior de la coalición Centro Esperanza por el respaldo que recibió Alejandro Gaviria del senador de Cambio Radical, Germán Varón, y una foto con el senador liberal, Miguel Ángel Pinto. Algunos de los apoyos que sumó Gaviria fueron criticados por Íngrid Betancourt, quien desde entonces pidió a los integrantes de esa alianza política fijar una postura en ese caso concreto.



La tensión se mantuvo durante varios días y el fin de semana, luego de la publicación por parte de los demás precandidatos de la coalición de 6 criterios mínimos para recibir apoyos políticos, Íngrid Betancourt anunció su retiro de esa alianza política.

La salida de Íngrid Betancourt planteó preguntas que están por resolver, teniendo en cuenta que el Partido Verde Oxígeno, que lidera Betancourt, le otorgó el aval a varios candidatos al Senado y la Cámara de Representantes, es el caso de Humberto de la Calle, cabeza de lista. El interrogante que surge es: ¿Cuál será el futuro de esas candidaturas tras el retiro de Betancourt de la coalición? ¿Podrán seguir siendo candidatos? ¿Estarían en doble militancia?



El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, aseguró que esas candidaturas no se afectarían, teniendo en cuenta que las listas no se pueden modificar en este momento.



“No existen antecedentes similares que sirvan de criterio orientador para resolver una situación como la que se plantea luego del anuncio del retiro de Íngrid Betancourt a la consulta de la coalición Centro Esperanza, sin embargo, el plazo para modificar cualquier aspecto relacionado con la listas, en este caso de la coalición de la Esperanza a Senado ya expiró, salvo que se produzca una muerte o una incapacidad física grave, los avalados por ese partido pueden participar en las elecciones del próximo 13 de marzo al Congreso de la República”, indicó Novoa.



Y aunque estaría claro que no habría problemas para participar en la contienda legislativa de marzo, quedan dudas frente a posibles demandas posteriores o en caso de ser electos.



Eso en cuanto a elecciones a Congreso, pero también surgen dudas frente a los avales que tenía previsto entregar Verde Oxígeno a los precandidatos Sergio Fajardo y Carlos Amaya. Frente a este tema en concreto se confirmó que el Partido Dignidad le entregó el aval a la precandidatura de Amaya, quedando solucionada, en este caso, la incertidumbre que había generado la salida de Betancourt de la coalición.



Sin embargo, la salida de Betancourt sí tendría un efecto sobre las presidenciales, teniendo en cuenta que si ella inscribe la candidatura a la Presidencia de la República, como lo ha anunciado, con su partido Verde Oxígeno, los candidatos a Senado y Cámara de Representantes que obtuvieron el aval de esa colectividad, tendrían que apoyar la aspiración de Betancourt y de no ser así podrían incurrir en causal de doble militancia.



Todos estos temas tendrían que ser precisados en los próximos días por el Consejo Nacional Electoral, incluso Humberto de la Calle elevó una consulta a esa corporación para determinar si estaría en una eventual doble militancia ante la decisión de Íngrid Betancourt.