Íngrid Betancourt anuncia su retiro de la coalición Centro Esperanza

Pese a la publicación por parte de la coalición Centro Esperanza de 6 principios que tendrán en cuenta a la hora de recibir apoyos políticos, Íngrid Betancourt anunció el retiro de esta alianza política y que avanzará en una candidatura independiente.



“Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada de apoyos de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción”.



Ante esto, Betancourt aseguró que no continuará en la coalición Centro Esperanza y que se postulará a la presidencia de manera independiente.



“En estas condiciones nos vemos obligados a dar un paso al costado de la Coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno. Un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria porque aquí no puede haber zonas grises. Asumimos esta responsabilidad y convocamos a todos los colombianos y las colombianas, que están en contra de la corrupción, a que construyamos unidos este camino para liberarnos de la corrupción”.

Íngrid Betancourt ha manifestado inconformismo con la adhesión del senador de Cambio Radical, Germán Varon, a la candidatura de Alejandro Gaviria.



Cabe mencionar que Íngrid Betancourt y el exministro Luis Gilberto Murillo llegaron al mismo tiempo a la coalición Centro Esperanza y ahora, ambos, están por fuera de esa alianza. El primero en salir fue Murillo hace unos días y ahora lo hace Betancourt. Ambos tendrán candidaturas independientes.