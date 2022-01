Luisa Fernanda W habló de 'reemplazar' exs rápido y le recordaron a Legarda

Luisa Fernanda W hizo una dinámica en redes sociales de preguntas y respuestas, entre las que hubo una de relaciones pasadas en general.

A la influencer le preguntaron sobre su opinión de las personas que reemplazan a los exs tan rápido, a lo que respondió con dureza que las personas no se reemplazan.

"Las personas no son objetos que se reemplazan. Yo pienso, a mi manera de ver la vida, que no hay tiempo determinado para empezar a amar. A veces tú conoces a alguien y ese alguien de inmediato se convierte en tu vida entera y tú no entiendes por qué. Simplemente así es la vida", fue parte del mensaje.

En los comentarios, los usuarios recordaron a Legarda, su expareja que falleció tras un impacto de bala, y su relación con Pipe Bueno.

"Le preguntaron a la indicada", "con razón lo de Legarda", "experiencia propia", fueron algunos de los mensajes.