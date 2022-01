Federico Gutiérrez arremete contra Petro por idea de acabar el petróleo

Este jueves 27 de enero se realizó el debate de Prisa Media en Colombia, #ElEncuentro, en el que se habló entre los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Uno de los temas principales fue la energía renovable, petróleo y transición energética.

'Fico' Gutiérrez lanzó con todo sus críticas contra Gustavo Petro y mencionó que es irresponsable y populista querer acabar con el petróleo en Colombia.

"Es irracional que al otro día haya cero petróleo. Esto acaba con todos los proyectos sociales del país. Debe haber una transición energética, pero no de forma irresponsable y populista. Esto debe ir ligado a la energía renovable. Hablas mucho, pero haces poco. En Bogotá no transformaste el tema energético, no llevaste ni un solo bus eléctrico", le dijo Federico Gutiérrez a Gustavo Petro.

