¿En busca de la tercera dosis? Pfizer y Jansenn no van más en Colombia /

Las dosis de refuerzo contra la COVID-19 se han convertido en un tema de principal atención para los colombianos, por lo que a fin de garantizar la cobertura, el Ministerio de Salud confirmó que las vacunas de Pfizer y Janssen, igual que las de Moderna, únicamente se aplicarán a las personas que necesiten la segunda dosis contra el coronavirus, es decir, la vacuna no se utilizará para el proceso de inmunización, ni para las dosis de refuerzo o terceras dosis.

Estas vacunas, no se utilizarán en primeras dosis porque no van a tener como responder para completar el esquema de vacunación, ni en terceras dosis porque no van alcanzar para suplir a la población colombiana.

Para el caso de las personas que se aplicaron la vacuna de Janssen, es importante aclarar que una dosis no es equivalente a dos dosis, por lo que es necesario acceder a las de refuerzo, preferiblemente de una farmacéutica diferente con la que se empezó el esquema inicial.

Es importante resaltar que las personas que necesiten completar el esquema de vacunación contra el virus, podrán hacerlo con la vacuna de AstraZeneca, que se encuentra disponible en los diferentes puntos habilitados en el país.