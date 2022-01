América de Cali cerca de concretar a delantero que es hincha del equipo

Gianfranco Peña Aponzá nació el 11 de julio del 2000 en Jamundí, Valle del Cauca. Se formó en el Club Deportivo Pedro Sellares de Cali y luego llegó a las divisiones menores de Atlético Nacional. Ante la alianza de los 'verdolagas' con el Valledupar FC, Peña llegó al club del Cesar.

"Mucha alegría poder hacer parte de un club tan grande como América y más porque soy hincha del equipo", le dijo el delantero a El Alargue. Los hinchas 'escarlatas' han protestado ante la falta de refuerzos, apenas han confirmado a Jhon García.

Peña anotó 5 goles en el 2020 y 9 en el 2021 para un total de 14 en 2.571 minutos, marca un gol cada 183 minutos. "Faltan algunas cosas muy pequeñas con Atlético Nacional que en este momento se están resolviendo", agregó el atacante.

El vallecaucano ya estuvo bajo el mando de Osorio en algún momento, aunque por pocos días: "no he hablado con Juan Carlos Osorio, pero sí con Pompilio Páez. Yo estuve con Osorio en pretemporada con Atlético Nacional y me fue excelente con él".

Gianfranco Peña se definió de la siguiente manera: "soy delantero centro muy fuerte en el uno contra uno, juego aéreo y me sé ubicar muy bien en el área".