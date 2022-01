Borré lo reveló, la razón de su discusión con Haaland y lo que se dijeron

"Fue un encontronazo que tuvimos, porque me parece que fue un poco irrespetuoso", le dijo Rafael Santos Borré a El Vbar. El pasado fin de semana el colombia le marcó doblete al Borussia Dortmund, pero el Eintracht Frankfurt terminó remontando el marcador.

El barranquillero contó la razón de la discusión con Erling Haaland: "cuando se pusieron arriba en el marcador empezó a celebrar algunas acciones sin necesidad cuando ya iban ganando. Cuando un defensor de nosotros la sacaba le celebraba o le gritaba en la cara".

Santos Borré no aguantó la actitud del delantero noruego que ese día no anotó gol. "Ninguno de nosotros hacía nada y bueno me dio un poco de impotencia y lo fui a buscar en esa última jugada", agregó el colombiano.

Le puede interesar

La sorpresa para el ex River Plate llegó de inmediaro: "yo vi que en algunos momentos en ese primer cruce me gritaba: '¿qué pasa hermano?'. Me sorprendió porque no es normal que hablen en español acá". La imagen se volvió viral y causó curiosidad.

La discusión no terminó ahí. "Cuando se acabó el partido el seguía con el tono de venir a buscarme porque yo estaba caliente. Me hablaba en inglés y yo le intentaba responder también para que se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo", contó Santos Borré.