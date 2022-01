"Creo que es solo una gripe": López Obrador antes de anunciar COVID-19

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció a través de su cuenta de Twitter que está contagiado de COVID-19 y que los síntomas son leves.

Esta es la segunda vez que el presidente mexicano contrae el virus y según dijo va a permanecer en aislamiento, realizando únicamente trabajo de oficina y comunicándose de forma virtual hasta salir adelante.

Aunque no se sabe con certeza la fuente del contagio, López Obrador estuvo reunido la semana pasada con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien también resultó positiva. A pesar de eso el mandatario había señalado que no tenía síntomas y por eso no se iba a hacer la prueba.

Pero el domingo en la mañana apareció sin tapabocas y enfermo en su conferencia de prensa, haciendo todo lo contario a lo que establecen los protocolos.

"Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe", expresó el mandatario ante los periodistas.

El presidente agregó que el secretario de Gobernación, Adán López, lo va a representar en las conferencias de prensa y en otros actos. AMLO tiene 68 años y ya tiene el esquema completo de vacunación incluyendo la dosis de refuerzo que se puso el pasado 7 de diciembre.