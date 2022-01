En medio de críticas se disputa la Supercopa de España en Arabia Saudita

En 2018 por primera vez se disputó la Supercopa de España fuera del territorio español. En aquel momento el Barcelona derrotó a Sevilla en Marruecos, por supuesto todo se hizo con fines comerciales pero causó molestia en gran parte de los hinchas.

Luego se trasladó a Arabia Saudita y con otro cambio, la Supercopa no solo la disputarían el campeón de LaLiga con el de la Copa del Rey, sino el segundo y tercer clasificado de LaLiga. De esta forma se hicieron semifinales y luego una gran final. Real Madrid fue el campeón en 2020 y Athletic Bilbao en 2021.

"Para mí no tiene sentido. Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro país no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar. El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico. Ahora valen los patrocinios", dijo Raúl García, jugador del Athletic, hace un par de días.

La situación ha causado tanta controversia que hasta el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, criticó llevar este torneo a un país totalitario y con cuestionamiento por derechos humanos como lo es Arabia Saudita. Desde este miércoles empieza el torneo con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao.

Programación

Miércoles 2:00 pm - Barcelona vs Real Madrid

Jueves 2:00 pm - Atlético de Madrid vs Athletic de Bilbao

Domingo - Final