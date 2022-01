Rigen medidas en vías por movilidad de 2,8 vehículos en puente de Reyes

Se inició este viernes la operación Éxodo del puente festivo de Reyes, donde se espera una movilización de 2.848.000 vehículos por las vías del país y de 1.549.236 pasajeros por las 49 terminales de transporte.

Ante esta alta afluencia de vehículos y viajeros, el Gobierno hace un llamado a la aplicación correcta de las medidas de bioseguridad y la responsabilidad vial para evitar siniestros.

"Trabajamos en las vías y recomendamos a nuestros viajeros que son aproximadamente 3 millones de viajeros a nivel nacional que no pueden exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no conducir en estado de embriaguez, en todo momento utilizar el cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas y comprar los tiquetes en las terminales de transporte, estas son las recomendaciones del director (e) de la Policía de Tránsito y Transporte Coronel. Juan Carlos Castro.

Por su parte, el director de Operaciones de Navegación de la Aeronáutica Civil Coronel, José Luis Avendaño, estimó que 532.432 pasajeros se transportarán en el sector aéreo por 185 terminales aéreas del país, de los cuales 370.000 lo harán a nivel doméstico y 183.000 a destinos internacionales.

"La Aeronáutica Civil en razón con la circulación de la variante Ómicron se ha reunido con las aerolíneas emitiendo recomendaciones para evitar las cancelaciones de vuelos. Le recomendamos a los viajeros el cumplimiento de las medidas de biosegurdidad, uso obligatorio del tapabocas, lavado constante de manos, portar su carnet de vacunación y consultar las diferentes reglamentaciones de los países, cuando el destino es internacional", manifestó el Avendaño.

A su turno, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, hizo un llamado a los conductores para que mantengan la calma y sean prudentes en las vías por la cantidad de flujo vehicular que presenta.

"Recordarles a todos que antes de tomar carretera. realizar una revisión pre operacional de sus vehículos como los frenos, llantas, luces y líquidos, así como comprobar que esté vigente y que cuenten con el equipo de carretera adecuado", dijo finalmente Lota.