Pinto y los consejos a James ya que en Catar "no hay mucha noche"

"James nos puede dar una mano, pero él tiene que pensar más en él. Está en un fútbol que no es de gran exigencia de entrenamiento y de gran exigencia en volumenes de competencia", le dijo Jorge Luis Pinto al Carrusel Caracol. El extécnico de la Selección Colombia habló sobre lo que podría hacer James en Catar.

En 2020 el santandereano estuvo en Oriente Próximo al dirigir la Selección de Emiratos Árabes: "lo conocí, sé cómo se trabaja, la intensidad de entrenamiento. Allá no me sentí bien, lo tengo que decir con franqueza, era otro mundo diferente al mío. Ojalá que el club donde está y Laurent Blanc que es un técnico conocedor del fútbol internacional le aporte. No veo es al equipo motivado y competitivo".

Pinto hizo énfasis a la motivación que no hay en una liga como Catar: "si James va a esperar que allá hayan partidos con 20.000 personas gritando o estimulando no es fácil, no va a encontrar ese estímulo que a veces necesitan los jugadores".

Le puede interesar

James está en Al-Rayyan desde octubre de 2021 y ha disputado 522 minutos. "Ya está el 'yo propio'. Que llegue allá a prepararse, tiene tiempo suficiente de entrenar, allá no hay mucha noche. Los caminos son cortos a la sede de entrenamiento. Le va a quedar un espacio de tiempo muy oportuno para dedicarse a su preparación", agregó Pinto.

Por último, el entrenador que actualmente tiene ofertas de Centroamérica le dio un consejo a James: "me encantaría que él tuviera un preparador específico allá, eso sería maravillo para él, para la selección y para el Mundial".