¿Deben jugar juntos Borja y Uribe? Responde Jorge Luis Pinto

"Me alegra que Junior haya conformado un grupo competitivo, no es fácil y me ha sorprendido", le dijo Jorge Luis Pinto al Carrusel Caracol. El técnico santandereano tuvo su última experiencia dirigiendo la selección de Emiratos Árabes en 2020 y aseguró que tiene ofertas de Centroamérica.

Junior ha sido el equipo que más ha movido la bolsa de jugadores al fichar a Miguel Borja, Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Yesus Cabrera. Los 'tiburones' también contrataron como técnico a Juan Cruz Real en reemplazo de Arturo Reyes. El argentino fue campeón con América en 2020.

Acerca de los dos delanteros, Borja y Uribe, Pinto opinó: "Son diseños de los equipos. Siento que ya debieron preguntarle al técnico que había o que llegó si puede maniobrar con los dos hombres".

El exentrenador de Millonarios agregó: "a veces se necesitan los dos, pero no siempre. A veces se dificulta el fútbol con los dos centro-delanteros. Por eso desde hace muchos años esas duplas no han sido muy bien reputadas, dos hombres de punta metidos cerca del área".

Por último, Pinto dio uno de las posibilidades para utilizar a Borja y Uribe: "alternándolos sí. Me parece que al alternarlos el uno y el otro con el desgaste de la competencia nacional e internacional le puede dar mucho resultado. De pronto en remates de partidos, no es fácil para cualquier defensa tener a Borja y a Uribe metidos dentro del área".