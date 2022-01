El gran reconocimiento a Luis Díaz y Matheus Uribe en Portugal

🤩 Luis Díaz foi eleito Melhor Jogador do Ano pelos leitores do Jornal O Jogo ⚽💪

🎙 "Um desejo que quero muito atingir em 2022 é ser campeão com o FC Porto" 🐉#FCPorto #LuisDíaz #oJogo @LuisFDiaz19 pic.twitter.com/NLkF2pSuMG