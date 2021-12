Los momentos más difíciles de la Selección Colombia en 2021

La Selección Colombia tuvo cambios y momentos difíciles de principio a fin en este 2021, desde el cambio de director técnico hasta perder la sede para realizar la Copa América, hacemos un repaso por cinco dificultades que atravesó la Tricolor este año.

5. Pitana dejó seguir el juego y Brasil nos marcó gol

Néstor Pitana quedó en el ojo del huracán en la Copa América pasada tras el partido Brasil vs Colombia. Los dirigidos por Reinaldo Rueda empezaron ganando con un golazo de Luis Díaz a los 10 minutos y de ahí en adelante se dedicó a defender el resultado.

A los 78 minutos, Neymar intentó hacer un pase largo y el balón pegó en el cuerpo del árbitro argentino. Pitana hizo un amague de detener la jugada, pero dejó continuar y tras un centro anotó Roberto Firmino. Hubo bastantes protestas, revisión de VAR y se validó el gol.

Lea también:

4. Eliminación con Argentina de Copa América con los insultos de 'Dibu'

Colombia se despidió en semifinales de la Copa América, luego de caer 3-2 en la definición desde el punto penal ante Argentina, tras empatar 1-1 el juego a lo largo de los 90 minutos.

'Dibu' Martínez causó polémica en la semifinal del torneo por la provocación a los colombianos en los penales y su celebración.

3. Gol anulado a Yerry Mina contra Ecuador en el último minuto

En medio de la sequía de victorias de la Selección Colombia en Eliminatorias, contra Ecuador llegó un duelo en el que la Tricolor se quedó con el grito de gol ahogado.

La Selección Colombia no pudo aprovechar en casa la posibilidad de escalar considerablemente en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y debió conformarse con un empate 0-0 ante Ecuador en Barranquilla, en la fecha 12 de la clasificación. El VAR fue el gran protagonista en el compromiso.

En tiempo de reposición, cuando Colombia ya era más empuje que claridad, Yerry Mina anotó a los 90+9 minutos, recibiendo un saque de banda de Juan Guillermo Cuadrado. La celebración fue eufórica; no obstante, el árbitro peruano, tras revisar el VAR, anuló el gol por una mano previa del mismo Mina.

2. Conflicto con James Rodríguez y la carta que publicó

Con una información inicial, en la que la FCF informaba que James "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia", las miradas se pusieron sobre la eventual gravedad de la lesión que sufría James Rodríguez y que lo estaba apartando de la convocatoria con la Selección Colombia para las Eliminatorias de junio y posterior Copa América.

La respuesta de James Rodríguez fue lo que causó verdadera polémica.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida", escribió el jugador en el comunicado que emitió minutos después de lo informado por la FCF.

Según James, su recuperación ya había sido realizada, incluso, aseguró que estaba a punto para disputar los partidos de Copa América con la Selección Colombia, aunque sí manifestó que para el juego por la Fecha 7 de las Eliminatorias debía ser "prudente".

1. No poder hacer la Copa América en casa

En medio de una difícil situación de orden público que atravesaba el país, por cuenta de los paros en las principales ciudades, el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Fútbol le pidieron a la Conmebol aplazar la fecha de realización de la Copa América 2020 en Colombia.

Conmebol informó a través de un comunicado publicado en su página web que no aceptaba la solicitud del Gobierno Colombiano para aplazar la Copa América y por ende Colombia dejaba de ser sede del torneo de selecciones, el cual se trasladó a Brasil.