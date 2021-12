Arrieta sobre los tatuajes de Yina Calderón: "No hagan estas locuras"

La polémica Yina Calderón sigue generando todo tipo de reacciones entre los internautas. En esta oportunidad, apareció con nuevos tatuajes en su rostro que encendieron las redes sociales.

El influenciador Nicolás Arrieta, fue uno de los que opinó sobre los tatuajes de Calderón, partiendo de la base de que él también tiene tinta en su rostro y, de hecho, se arrepiente de haberse hecho uno ebrio.

"¿Vieron que Yina Calderón se hizo los mismos tatuajes que Lil Peep?, pero vamos a tocar algo que me parece un poco grave y es que tatuarse la cara es muy complicado, porque la mayoría de los que lo hacen se arrepienten. Yo me tatué la cara cuando ya tenía casi todo el torso y los brazos marcados, pero aun así les digo que no se hagan huevadas en la cara, son complejos y después les sale más caro el láser", reflexionó el creador de contenido.

A manera de recomendación, Arrieta agregó: "No se tatúen la cara. Se ve bonito pero va a pasar de moda y ya no les va a gustar en unos cuatro o cinco años, entonces tengan cuidado. Piensen en su futuro y en que hay otras partes del cuerpo que pueden taparse con una camiseta, pero la cara desafortunadamente no. En unos tres meses vamos a verla dándose láser en esa cara"

Por su parte, Yina Calderón explicó el significado de sus tatuajes, asegurando que es muy devota a la virgen de Guadalupe y que por esa razón se escribió esa palabra en su rostro. También contó que espera ser mamá de una niña que tenga ese mismo nombre.