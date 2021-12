The New York Times emite nueva hipótesis sobre asesinato de Jovenel Moise

Se cumplen ya un poco más cinco meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en un hecho en el que fueron capturados cerca de 20 colombianos como autores materiales.

Sin embargo la investigación no ha avanzado mucho, y ahora el diario The New York Times presentó una nueva versión que dice que el mandatario estaba trabajando en contra del narcotráfico y tenía armado un listado de políticos y empresarios supuestamente involucrados en negocios ilícitos.

Según ese medio de comunicación el presidente iba a entregar la lista a Estados Unidos y por eso los sicarios revisaron su casa la noche en la que lo mataron para buscar los documentos que Moise tenía como prueba de tráfico de drogas ilícitas.

Dice el New York Times que además el presidente tomó varias medidas con las que sus enemigos no estuvieron de acuerdo como por ejemplo destruir una pista clandestina donde aterrizaban avionetas desde Venezuela, limpiar el organismo de aduanas e incluso pensaba nacionalizar un puerto por donde se creía que entraba contrabando.

Dentro de los nombrados en la lista estaba un empresario y cuñado del expresidente Michelle Martelly, quien tuvo gran influencia en su gobierno. Su nombre es Charles Saint-Rémy y al parecer hace varios años está en la lista de la DEA.

También la de su jefe de seguridad Dimitri Herard, quien fue capturado días después del asesinato, y quien según el diario era sospechoso de tráfico de drogas desde 2015. Además habla de Joseph Felix Badio, quien supuestamente estaba liderando a los sicarios el 7 de julio y tuvo conversaciones con el actual primer ministro Ariel Henry ese mismo día.