Rumores sobre regreso de Nicolás Benedetti al Cali: Esto se sabe

La bolsa de jugadores en Colombia sigue en movimiento y Deportivo Cali, actual finalista de la Liga, sumaría a su plantilla para el próximo año a un exjugador muy querido por la hinchada y que no ha logrado consolidarse en el fútbol del exterior.

Se trata de Nicolás Benedetti, uno de los canteranos que logró debutar en el primer equipo de Deportivo Cali y que gracias a su nivel llamó la atención del Club América de México y es actualmente parte de su plantilla.

En los últimos días ha sonado la opción del regreso del caleño al cuadro 'azucarero' y en diálogo con El VBar de Caracol Radio el centrocampista destacó que siempre es un sueño regresar a su Deportivo Cali, aunque por ahora no hay nada seguro.

"Por ahora no hay nada definido, soy jugador del América, por ahora no hay nada concreto. No he podido mostrar todo mi nivel en América, este semestre pude demostrar un poco más. Estoy a la espera de ver opciones, por ahora sigo siendo jugador del América", explicó.

Para el colombiano de 24 años es importante tener más regularidad, por lo que regresar a Colombia no es una mala opción.

"Mi meta es jugar, no sé si es volver a Colombia, pero me ilusiona volver a tener ritmo. Quiero lo mejor para el Cali, no sé si se dará después, siempre hay ilusión de volver al Cali", dijo.

Finalmente, Benedetti aseguró que la final de la Liga la vivirá como un hincha más en las tribunas del estadio en Palmaseca, a la vez que deseó que el 'azucarero' alcance su décima estrella.

"Estamos felices por el Cali al llegar a la final, ojalá se pueda lograr el título que todos queremos. Soy hincha del Cali desde niño, para mí es gratificante verlo donde está, voy a acompañarlo desde el estadio, como un hincha más", afirmó.