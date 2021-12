Encuentran muerta en su casa a la actriz española Verónica Forqué /

El mundo artístico está de luto tras el fallecimiento de la actriz española Verónica Forqué, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas por las entidades sanitarias, quienes no pudieron hacer nada para salvar a la artista, por lo que fue declarado su deceso en el lugar.

Hasta el momento se desconoce si la causa de su fallecimiento está vinculada a sus problemas de depresión, tras haber señalado que se sentía agotada y que “su cuerpo había dicho basta”.

“No me encuentro bien, estoy agotada (...) He luchado diez semanas, la experiencia es de las mejores de mi vida, usted sabe jefe (Chef Pepe Rodriguez) que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", exclamó la actriz española durante su participación en el programa Master Chef al momento de su retiro.

Vida artística de la actriz española

Con 66 años, la actriz española había logrado reconocimientos importantes entre dos premios Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, como la "chica Almodóvar" y “uno de los rostros de referencia de la comedia española”.

Era hija del director de cine José María Forqué y de la escritora Carmen Vasquéz-Vigo, quienes promovieron su carrera y su participación en más de 25 reconocidas producciones cinematográficas, teatrales y de televisión como: ‘¿Qué he Hecho yo para Merecer Esto?’, del director Pedro Almódovar, y al encarnar a ‘Ana’ en ‘La vida alegre’.

Una trayectoria que la posicionó como una de las artistas más queridas y reconocidas de España en los últimos 40 años y quien hoy es despedida tras encontrarse trabajando en una serie en Netflix titulada ‘A Mil Kilómetros de la Navidad’, que será estrenada el próximo 24 de diciembre.