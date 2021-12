Falcao será baja ante Villarreal: Ya se conoce su parte médico

No son buenas noticias para Radamel Falcao García. Se confirmó este sábado no jugará frente al Villarreal por LaLiga porque sufre molestias en el cuádriceps y será nuevamente baja en el Rayo Vallecano. La noticia la dio el mismo técnico, Andoni Iraola, en rueda de prensa previa al partido.

Falcao se lesionó el 6 de noviembre, durante el partido frente al Real Madrid cuando marcó el gol del descuento del Rayo. El colombiano sufrió una rotura en el aductor mayor del muslo derecho y logró una recuperación en tiempo récord, al punto que entró en la convocatoria para medirse al Mallorca el 22 de noviembre aunque se quedó en el banquillo y no jugó.

Le puede interesar:

En la Copa del Rey ante el Guijuelo no fue convocado y su reaparición no se dio hasta la pasada jornada de Liga frente al Espanyol. El Tigre comenzó el encuentro en el banquillo y finalmente entró a la cancha en el minuto 74.

"Radamel está de baja. Tiene un tema muscular, unas molestias en el cuádriceps, y no puede jugar. Veremos su evolución para ver cuando lo podremos recuperar", dijo Iraola.

Falcao lleva disputados esta temporada nueve partidos con el Rayo, cuatro como titular, y ha marcado cinco goles.