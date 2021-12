El Partido Liberal sufre un apagón ideológico: Horacio José Serpa

El actual senador por el Partido Liberal, Horacio José Serpa, anunció que no aspirará al Congreso en las elecciones del próximo año. En un vídeo publicado en redes sociales lanzó duras críticas contra la dirección nacional de la colectividad, que hoy está en cabeza del expresidente César Gaviria.



“He tomado la determinación de no aspirar al Senado de la República para el periodo 2022-2026. El Partido Liberal perdió su razón de ser, no hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos hay una propuesta real al país, lo que sí hay es maltrato permanente para los no “gaviristas”, no hay garantías, existe una persecución. En otras palabras, aquí sí hicieron trizas el partido y disenso”, aseguró Serpa.

Serpa además indicó que “con toda razón dicen que hay más liberalismo que Partido y como liberal que soy no puede aceptar las cosas como están ocurriendo. El ‘Serpismo’ no se ha acabado, estará vigente por muchísimo tiempo. Renuncio a seguir en el Senado, pero no a seguir haciendo política. Estoy cerrando una etapa en el Partido Liberal que sufre un apagón ideológico y necesita una apertura más allá del ‘Gavirismo’”.



Según se conoció, el Partido había dado el aval a Serpa para las las elecciones de 2022 y tenia el puesto 100 en la lista de la colectividad al Senado.