La Noche de Velitas deja 93 personas lesionadas con pólvora en Colombia

De acuerdo al más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, durante las últimas horas y tras la celebración del Día de Velitas en Colombia hay 150 personas lesionadas por pólvora de las que 93 se habrían registrado en el marco de estas festividades, con una considerable afectación, además a menores de edad.

“Lamentablemente la noche de velitas nos deja un balance negativo en todo el territorio nacional. 93 lesionados por pólvora pirotécnica, de los que 30 son menores de edad. Afectaciones como quemaduras, daño auditivo, amputaciones; lesiones irreversibles que además afectan la salud mental”, afirmó Hernán Quijada, Subdirector de Análisis del Riesgo del INS.

Según el Instituto las ciudades con la mayor cantidad de afectados, son Bogotá, que sólo en la noche de velitas confirmó 15 personas lesionadas, seguido por Cali, Medellín e Ibagué con un número importante de casos.

Quijada también pidió a los padres de familia escoger realizar otras actividades que no impliquen el uso de pólvora, pues no sólo se afecta quien la manipula, alrededor del 40% de los quemados con estos artefactos eran observadores. Además, se pide no ocultar las lesiones por estos artefactos, debido a que tienden a complicarse.