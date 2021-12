William Cuesta: "Me equivoqué gritándole a un colega"

"Contento porque vamos primeros en el grupo. Se ha venido trabajando de la mejor manera. He aprovechado la oportunidad, las cosas se me están dando y estoy ayudando al equipo cuando me necesitan", contó William Cuesta, arquero del Tolima, en diálogo con El Alargue.

Acerca de la salida del antiguo guardameta dijo: "como todo hincha, preocupado cuando se fue el arquero titular del equipo, la figura como lo es Álvaro Montero. Cuando él estaba acá yo me entrenaba, me preparaba de la mejor manera. Ahorita están más tranquilos por lo que estoy haciendo ahorita en estos partidos que me ha tocado actuar".

Hernán Torres ha sido fundamental en el crecimiento de Cuesta. "Lo que el profe me ha pedido yo lo he hecho. Los trabajos son muy buenos, muy exigentes. Yo estoy agradecido con él, desde que´él llegó acá me ha servido mucho. Es un excelene entrenador de arqueros y también es un excelente técnico. Arqueros como Anthony Silva, Agustín Julio, todos los arqueros que él ha cogido todos los ha mandado a selección. Confiando en Dios espero que así sea conmigo", aseguró el nacido en Vigía del Fuerte.

Cuesta hizo su análisis de lo que fue el último partido: "queríamos ganar, partido jodido. Cuando le expulsaron el hombre a Millonarios el equipo de ellos se metió atrás y nos cogían de contra. Un punto también eso también sirve".

El guardameta le celebró airadamente a Juan Pablo Vargas cuando erró el penal: "era último minuto, era un penalti, si ellos lo metían perdíamos el partido. Más que todo la celebración es por una jugada donde no creo que fue penalti, que el árbitro se la inventó, el VAR. Esas son cosas que no pueden pasar, me equivoqué yo, por lo que empecé a gritarle a un colega".