Fernando Jaramillo: "Por ahora el campeonato sigue y Unión es el ascendido"

"Ante las imágenes eviodentes que se vieron hemos activado todos los mecanismos que tenemos, el Comité Disciplinario, la Comisión Disciplinaria y el Comité de Ética. Ayer tuvimos una reunión importante y determinamos la ruta de acción. Ya se decretaron más de 48 pruebas que se van a empezar a ejecutar en el transcurso de esta semana", le dijo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, a 6am.

Acerca de los encargados de investigar expresó: "en el Comité Disciplinario hay personas que conocen de este tema, que han tenido una vida jurídica muy importante. Todos están unidos en encontrar que fue lo que sucedió en esos últimos minutos. Respetando el debido proceso y poniéndole el acelerador a este tema".

No solo se quedará esto en los comités y comisiones: "paralelo a esto está la Fiscalía, le he pedido al Dr. Barbosa que me reciba para ofrecerle toda la colaboración. La Fiscalía tiene más dientes de lo que tienen estas comisiones. Todo está activado, yo sé que mucha gente es escéptica y está diciendo 'más de lo mismo', pero no es más de lo mismo, hay un compromiso institucional".

A pesar de todo no se va a suspender el campeonato. "Por ahora tenemos que ir por el camino del debido proceso. Eso significa que el campeonato sigue, el ascenso sigue. Esperamos encontrar qué fue lo que sucedió y tener las pruebas para tomar una decisión antes que se active el ascenso del otro año, pero por ahora el campeonato sigue como está y pues obviamente el Unión Magdalena ascendido. La final se va a jugar", agregó Jaramillo.

El directivo se refirió a las declaraciones de los implicados: "Los que directamente están afectados pues tienen reacciones, tratan de justificar una conducta que es difícil de justificar y se dan ese tipo de declaraciones en caliente. Yo sé que el país quiere más, quisiera que saliéramos a decir que el campeonato se paró, que no hay ascenso, pero debemos respetar el debido proceso".