Jorge Eliécer Laverde, caldense condecorado por la Asamblea departamental.

Su aporte académico y laboral a la región cafetera y al país le han valido muchos reconocimientos al abogado Jorge Eliécer Laverde Vargas, un caldense nacido en el municipio de La Dorada, lugar donde tuvo sus primeros inicios en la política municipal, que posteriormente lo llevaron a ocupar un lugar en el ámbito departamental hasta llegar a ser, desde hace 8 años, secretario general de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República de Colombia.

Ahora, su trasegar como jurista le permitió recibir la Medalla de Honor al Mérito de parte de la Asamblea de Caldas, en donde se destacó su labor como académico e investigador y el servicio que ha prestado a la comunidad del departamento, en su búsqueda para que el acceso digital sea elevado a derecho fundamental como una herramienta de transformación social.

“Estoy complacido de volver a la que por dos periodos fue mi casa. Me siento honrado de compartir esta bonita oportunidad que, más que un llamado a una condecoración es un legado hoy para todos los caldenses. Mi labor como académico y político siempre se ha fijado el rumbo de aportar a la sociedad de mi querido Caldas y de Colombia en general, para avanzar en beneficio de la promoción de la igualdad, la equidad y el acceso universal a la justicia y a la mejora de las normas que rigen el comportamiento de todos nosotros, los colombianos”, expresó Laverde Vargas.

Este abogado, especialista en alto gobierno, relató que la Comisión Sexta Constitucional Permanente fue reconocida con la mención de integridad legislativa y hoy es la comisión institucional más cercana al ciudadano, gracias a la generación de un código QR para que los ciudadanos tengan acceso en sus diferentes dispositivos al trabajo realizado desde el Senado de la República.

Especificó, además, que las redes sociales juegan un papel fundamental para que la gente pueda hacer cualquier solicitud que ahora tiene un alcance constitucional, haciendo que esta Comisión sea pionera en Latinoamérica en acceso por parte de las personas a información precisa, asertiva y sin selección, porque todas las preguntas son necesarias y aceptadas.

“Mi humilde trabajo desde el Senado de la República busca aportar unas soluciones legislativas que incluyan a las minorías que somos gran parte en el departamento de Caldas. El medio ambiente, la convivencia pacífica y la armonía de todos en la lucha por algo muy importante como lo es la corrupción, que priva a los ciudadanos de a pie de mejores condiciones de vida y de la protección integral de los derechos humanos, sin importar hoy la condición de la víctima”, explicó el jurista.

Contó que hace 10 años hablar del acceso digital como derecho fundamental se concebía como un lujo, por lo que hoy la necesidad del internet es una base contundente para la transformación social. Por eso, se ha identificado la necesidad de ser pioneros en Latinoamérica porque Colombia está en un punto del territorio estratégico que es en la órbita geoestacionaria, no hay satélites, no hay líneas pero si una gran convicción de que con la evolución de la doctrina, del conocimiento y de la investigación, prontamente se podrá generar el acceso digital para que verdaderamente esté dentro de las políticas como derecho fundamental y para que todos los colombianos puedan tener internet como un servicio esencial, no con discriminación y sin tener que disponer de altos pagos para poder acceder a él.

Jorge Eliécer Laverde Vargas finalizó indicando que haber tenido la oportunidad de ser concejal de La Dorada, pertenecer por dos periodos a la Asamblea de Caldas y llegar a ser presidente de esta corporación, al igual que sus estudios en el ámbito del derecho, le han permitido que su trayectoria profesional, su servicio público y sus aportes intelectuales sean destacados desde diferentes instancias, inclusive llegando a ser reconocido como uno de los mejores abogados del país, según la Academia Colombiana de la Abogacía.

“Criticar es muy fácil, pero generar los espacios colectivos y de construcción hacia los 27 municipios y la transformación social del territorio del departamento de Caldas no lo es. Por eso, debemos seguir trabajando en torno a las investigaciones y a los documentos que hemos logrado elaborar en este proceso de servicio a la comunidad”, concluyó el académico.

Actualmente Jorge Eliécer Laverde está adelantando para diciembre el borrador de su próximo libro que hablará de propuestas de buen gobierno y es candidato a Doctor PHD en derecho constitucional en convenio con la ILAE – Universidad de Buenos Aires.

Perfil académico

-Magíster en Administración de Negocios

-Especialista en Gerencia Financiera

-Especialista en Alto Gobierno de la Universidad Javeriana

-Especialista en Alta Gerencia de la Universidad Autónoma de Manizales

-Especialista en Planificación del Territorio de la Universidad de Los Andes

-Especialista en Administración de la Salud de la Universidad Católica de Manizales

-Estratega Cidenal 48 Escuela Superior de Guerra

Este padre, esposo, líder de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y ha escrito dos libros: “Reflexiones constitucionales, legislativas y políticas” y “Jurisdicción especial para la paz”.