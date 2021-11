Absuelven a presunto agresor de mujeres porque la Fiscalía no investigó

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió y ordenó la libertad de un hombre, quien en 2017 fue acusado de golpear con puños, patadas y hasta con palos a su expareja sentimental aún en estado de embarazo, incluso, habría agredido a su hija con tan solo meses de nacida, tal y como consta en los reportes médicos que ordenaron incapacidades de hasta 14 días.

El Tribunal reprochó que, pese a la evidencia médica, la Fiscalía nunca investigó el caso y no aportó ni una sola prueba que señalara quién era el agresor.

“(…) pues no practicó ninguna prueba válida que permitiera establecer su participación en estas conductas (…) Es claro que, con los dictámenes periciales, la Fiscalía pretendió incorporar las explicaciones de los hechos suministradas por fuera del juicio,”.

El Tribunal consideró que, ante el conocimiento de hechos tan graves cometidos en contra de una mujer y dos menores de edad, es un claro contexto de violencia y en una situación tan vulnerable, y la Fiscalía tenía el deber de prever lo previsible.

Caracol Radio conoció un ofició del Tribunal Superior de Bogotá dirigido al Fiscal General Francisco Barbosa, en el que le pide colaboración para que tome medidas y para que los fiscales de los procesos penales por violencia de género, descubran, soliciten y practiquen, de forma legal las pruebas.

El Tribunal le hace esta solicitud a la Fiscalía para evitar que la situación que se presentó en ese proceso se siga replicando.

“(…) como la Fiscalía no cumplió el deber que le asistía de solicitar debidamente la incorporación de las pruebas de referencia de las que disponía, el Tribunal, en cumplimiento del régimen legal y jurisprudencial, no las tuvo en cuenta y concluyó que esa institución no cumplió la carga que le asistía de demostrar su teoría del 2 caso. Omisiones de ese tipo conducen a decisiones incompatibles con los fines del proceso penal, de la administración de justicia y del Estado constitucional de derecho; intensifican la violencia de género, revictimizan a las mujeres e implican el incumplimiento, por parte del Estado colombiano, de compromisos que en esta importante materia ha adquirido con la comunidad internacional”. Señala el documento.

Ante la inoperancia de la Fiscalía, el Tribunal solicitó a la Secretaría Distrital de la Mujer que haga un atento seguimiento de la situación personal y familiar de la víctima.

También le solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y al Director General de la Policía para que tomen todas las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad dela víctima.