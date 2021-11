Antes de ser extraditado a EEUU, ‘Rambo’ debe responder ante la JEP

Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido como alias ‘Rambo’, exjefe de la columna Daniel Aldana de las extintas Farc, es solicitado por la Corte Distrital del Sur de La Florida, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico y obstrucción a la justicia, presuntamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz.

La Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles su extradición, pero antes la Jurisdicción Especial para la Paz debe verificar e informar al Gobierno Nacional que alias ‘Rambo’ terminó en Colombia su versión sobre el macrocaso 02, que trata de la violación de derechos humanos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, Nariño, en el que está actualmente ofreciendo verdad y reparación para las víctimas.

Para ello, la Corte exhortó a la JEP para que le realice a alias ‘Rambo’ el cuestionario en un plazo razonable que no podrá superar los seis meses. Una vez termine ese proceso, el Gobierno Nacional podrá entregarlo a la justicia estadounidense.

La Corte determinó que, sin dejar de lado que Carvajal Pérez incumplió con los compromisos del Acuerdo de Paz con las Farc, pues siguió traficando con drogas en alianza con carteles mexicanos después del año 2016, deben prevalecer los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia para investigar y juzgar las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“La Sala de Casación Penal estableció que con el fin de garantizar y hacer efectivos los propósitos del Acuerdo Final de Paz, al momento de decidir sobre la extradición de un individuo que ha suscrito compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, es necesario que se evalúe qué incidencia tiene el procedimiento de cooperación internacional frente a la garantía de los derechos de las víctimas”, sentenció la Corte.

Recordemos que la JEP, el pasado 17 de junio, emitió un pronunciamiento en el que señaló que a Carvajal Pérez no se le podía aplicar la garantía de no extradición debido a que los delitos por los que es requerido por EE.UU. no tienen que ver con el conflicto armado colombiano y fueron posteriores a la firma del acuerdo de paz con las Farc.

‘Rambo’ permanece en la cárcel La Picota de Bogotá a la espera de su extradición.