Absuelven a la Nación por desplazamiento forzado de una familia en el Tolima

La decisión se dio tras resolver una demanda que interpusieron los familiares desplazados, quienes relataron que integrantes de grupos armados, invitaron a uno de sus hijos a que hiciera parte de grupo armado ilegal, a lo cual él se negó. El hecho desencadenó represalias contra la familia, quienes aseguraron que este hecho desató el asesinato y las amenazas que los obligaron a desplazarse.



En la demanda contra la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, exigían reparación económica por los daños causados. Sin embargo, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones y determinó que las entidades demandadas no eran responsables de dicho perjuicio y que la responsabilidad exclusiva fue de un tercero, en este caso, del grupo armado ilegal.



Los demandantes apelaron la decisión, con la intención de que el Consejo de Estado accediera a la reparación. La alta Corte negó la demanda y determinó que no se probó violencia física, ni se allegaron copias de las denuncias por las amenazas.



Frente al contexto de violencia que han enfrentado muchas regiones en Colombia, el fallo indicó que, aunque es deber del Estado proteger a los ciudadanos cuando son víctimas de este tipo de hostigamientos, al no recibir la denuncia sobre estas circunstancias, no hay lugar a reparar a las víctimas ante la ausencia de este tipo de servicio.