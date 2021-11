Consejo de Estado declara pérdida de investidura a concejal del Valle

La demanda, que interpuso la procuraduría contra el concejal de Cerrito, Valle, Antonio Montoya, señala que este no se posesionó en el cargo para el cual fue elegido por voto popular, sin justificación alguna. Indicó que, a pesar de que el 2 de enero del 2020 se produjo el acto de posesión de los concejales elegidos para ese entonces, el concejal no lo hizo en esa fecha, ni dentro de los tres días siguientes como señala la ley.

Además, según la procuraduría, el concejal admitió no haberse posesionado, debido a que en el Tribunal Administrativo del Valle cursaba una demanda de nulidad electoral en su contra.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle negó las pretensiones de la demanda, considerando que, al haber renunciado para no incurrir en una falta disciplinaria ni dar lugar a la pérdida de investidura por haber incurrido en una inhabilidad, el concejal puso en evidencia que no actuó con culpa.

Ante esta decisión, la procuraduría apeló, sosteniendo que no se podía avalar la figura de la renuncia, debido a que el demandado no se posesionó y no se comprobó la fuerza mayor. En revisión por parte del Consejo de Estado, el alto tribunal precisó que la renuncia del concejal, para ser tenida en cuenta como factor eximente, debía ser presentada luego de que se hubiera posesionado.

También ratificó que la demanda de nulidad en su contra tampoco constituía fuerza mayor, ni un hecho imprevisible, pues debía saber que su elección lo expondría permanentemente a ese tipo de acciones jurídicas y ello no le impedía posesionarse. Así las cosas, declaró pérdida de investidura al concejal.