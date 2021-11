Claudia Bahamon contó con todos los detalles cómo fue su primera vez

Claudia Bahamon sorprendió a sus fans luego de una entrevista en el programa de la 'Diva Rebeca', en el que además contó cómo fue su primera relación sexual.

La famosa presentadora mencionó que no fue tan especial como se esperaba y que fue "difícil".

"Fue difícil. A mí no me prepararon para eso. Fue en la casa de los papás de él. Fue muy al grano porque no había mucho tiempo. Estábamos en pleno San Pedro y después de eso seguía una cabalgata, entonces calcule", explicó.

Y uno de los temas que más se habló en redes sociales fue de una grabación suya con su esposo, Simón Brand, teniendo relaciones. Bahamon explicó que sí lo ha hecho y que él era director de cine y televisión, pero que hace tiempo no lo hace.