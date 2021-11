Archivan proyectos de reducción de salario a congresistas y matrícula cero

A falta de 23 días para que finalice el periodo legislativo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes decidió de manera unánime archivar varios proyectos de acto legislativo que, de acuerdo con lo establecido por la ley, no alcanzarían ya a surtir los cuatro debates que necesitarían antes del 16 de diciembre, cuando finaliza el periodo legislativo.

"Un analisis de tiempo nos lleva a la conclusión de que estos proyectos no cumplían con el requisito de recibir estos cuatro debates. Esa es la razón por la cual decidimos que estos proyectos de acto legislativo, que no se han debatido pero que estaban en el orden del día, no se consideraran y en consecuencia prácticamente quedan archivados", explicó el representante de Cambio Radical César Lorduy.

Le puede interesar:

- Cámara de Representantes ratifica el regreso a las sesiones presenciales

- Avanza proyecto que prohibiría llamadas de bancos fuera de horario laboral

Dentro de estas iniciativas de reforma constitucional estaban la que pretendía reducir el salario de los congresistas, el que buscaba reducir el número de parlamentarios, el que proponía una matrícula cero para los estudiantes de edudación superior, el proyecto que pedía la derogatoria de la JEP, y uno que impulsaba moficaciones en la administración de justicia.

El archivo de estos proyectos, por el momento en el que se genera, presenta un conflicto mayor para los promotores pues, como son actos legislativos y requieren en total de 8 debates para ser promulgados, no sería muy factible volverlos a radicar para el siguiente periodo legislativo (que inicia el 16 de marzo).

Así las cosas, queda en vilo si las iniciativas volverán a ser radicadas para lo que sería la siguiente legislatura, pues como en marzo se realizarán las elecciones legislativas, a Senado y Cámara, puede que los promotores de estas iniciativas no retornen al Capitolio, cambien de cámara o de colectividad previo a la instalación del Congreso 2022 - 2026.

Sebastián Cortés