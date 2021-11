Mesas de votación con riesgo de fraude tendrían máquinas biométricas: Petro / ()

Tras una reunión de carácter informativo, que llevaron a cabo el registrador nacional Alexander Vega y el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana reveló detalles de este encuentro, que pretende ponerle fin a las sospechas sobre fraude en los comicios del próximo año.

La reunión se centró en distintos temas, según Petro, "neurálgicos para lograr transparencia en las elecciones". Se informó sobre cómo se realizará el proceso de depuración del censo electoral, las medidas para cuidar el voto, con testigos y georeferenciación en las mesas atípicas y las zonas críticas; y también el software, que está en proceso de adquisición por parte de la Registraduría.

Le puede interesar:

- Registraduría se opone a que el voto en Colombia llegue a ser obligatorio

- Proyecto que reduce vacaciones de congresistas está a punto de hundirse

Pese al encuentro, sin embargo, Petro aseguró que "intranquilidad siempre habrá en unas elecciones. Pero, aquí lo que hay que garantizar es que no exista fraude institucional. Porque ya existe uno en la sociedad, que es la compra y venta del voto, que debe tener una acción preventiva la Policía y una acción de castigo la Fiscalía. La Registraduría debe garantizar que el proceso mismo electoral, ya en las mesas, en los puestos de votación, en el momento en que se vota, sea transparente".

Puntualmente sobre la mesa de verificación que adelanta la Registraduría y el Dane para depurar el censo electoral, consideró que "hay un tema de desacople entre los datos, que se debe buscar conciliar al máximo. Es indudable que hay más colombianos que los del censo, en tanto millones de ciudadanos se fueron del país. Lo mismo los núcleos de poblaciones que fallecieron pero que no se ha hecho la debida actualización. La depuración debe ser un proceso lo más transparente posible".

Enfatizando en el tema de los connacionales fuera del país, cuestionó "cómo garantizar que, de esa base de datos de los millones de colombianos que se fueron desde hace décadas, no resulten participando. Los organismos que registran la emigración de colombianos deben dar garantías de que sus cifras son certeras. ¿Cuántos y quiénes de los que se fueron de Colombia no volvieron a registrar sus cédulas?".

De otra parte, el congresista habló sobre su advertencia frente a lo que podría presentarse en los consulados. "No puede haber jurado homogenios. Los que cuidan las mesas no pueden ser de una misma agrupación, porque ahí mismo hay una posibilidad de fraude, de meter tarjetones que no sean de electores. En los consulados todos los funcionarios del gobierno son los jurados; es decir, el Gobierno es el jurado. Y eso no puede ser. No hay garantía de transparencia en la votación en el exterior, que de llega a 700.000 electores".

No en vano, reveló el exalcalde de Bogotá que "de esta reunión sale que en las mesas donde hay ese peligro se van a poner las máquinas biométricas de identificación de huellas, que permitan una garantía de que no habrá votantes suplantados. Lo que se trata es que ni dentro ni fuera del país existan jurados homogéneos porque esa es una antesala del fraude. Lo que nosotros buscamos es que estas maquinaria se implementen en donde haya alerta".

Finalmente, Petro se refirió a las criticadas elecciones de Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido. Afirmó que si él fuera el jefe de Estado de Colombia no hubiera reconocido esos comicios, porque "cuando un candidato, que es al mismo tiempo presidente, pone presos a sus opositores, como también ha sucedido en el país, y los persigue, los chusa e incluso los hace exiliar, eso no es democracia. No puedo aceptar lo que ha pasado".