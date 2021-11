Los precandidatos y sus propuestas al sector salud

El debate con precandidatos presidenciales tuvo como eje la reforma estructural al sistema de salud, su modelo de funcionamiento para un momento de coyuntura como el que vive el país y los cambios puntuales que presentaría como el de las EPS e IPS. Francia Márquez, Gustavo Petro, Camilo Romero, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y Eduardo Verano De La Rosa participaron del llamado de la CGT a debatir sobre el tema.

“Las EPS no se necesitan, se necesitan IPS públicas y privadas: el 87% de los recursos de la salud son públicos y es necesaria una reforma estructural. Los niños más pobres de la población mueren 20 veces más que el 20% más rico de la sociedad”, señaló Gustavo Petro. Además, criticó el proceso de vacunación contra la COVID-19 que adelanta el país, “aún hoy la vacunación sigue siendo de las peores de América Latina, es decir, el modelo de salud en Colombia, se demostró, no funcionó”.

Por su parte, el precandidato Eduardo Verano De la Rosa planteó que “la pandemia puso al sistema de salud al desnudo con sus deficiencias, un sistema que debe repensarse, debemos tener un sistema de salud que garantice la salud pública y una red hospitalaria pública que tenga la fortalezca financiera, tanto pública como privada”, añadió que se debe tener una “responsabilidad” con el sistema de salud y “defender la calidad del servicio y que sea accesible”.

Francia Márquez, precandidata por el movimiento Soy Porque Somos, dijo que “en este de país no hay un sistema de salud integral que atienda la salud mental, es necesario trabajar en esas líneas estructurales”, en términos de propuestas dijo que “la primera enfermedad que hay que curar es la corrupción, en los medicamentos que se suministran, en los peores casos se atiende a quienes más tienen”, haciendo referencia a las desigualdades económicas de las regiones.

“La salud en Colombia es vista como un negocio, se ha debilitado la red pública en el país, se han entregado los recursos a los privados” señaló el precandidato Camilo Romero por el Partido Verde. “Se necesita una reforma estructural, hay que pensar en una descentralización del sistema de salud, un sistema único de información que podría hacerlo los bancos”, propuso el precandidato.

Enrique Gómez, atacó la propuesta de reforma estructural al sistema de salud, “este no es el momento de reformas estructurales, no podemos entrar en esa propuesta, tenemos un déficit fiscal del 8,6%, un endeudamiento superior al 65% del PIB, no podemos entrar al país del facilismo”, además añadió que “durante el gobierno Santos se sabía que había unas EPS malas”, concluyó el precandidato por el Movimiento de Salvación Nacional.

“El modelo de salud debe ser preventivo, en todos los temas de hábitos, avanzar en la telemedicina presencial o virtual, temas de drogadicción y alcoholismo”, propuso el precandidato John Milton Rodríguez, precandidato por el partido Colombia Justa Libres. “El gran reto es prestar los servicios sin retrasos, la tercerización es algo abusivo” concluyó.