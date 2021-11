En medio de la guerra surge un ‘Amor Rebelde’

Cristian y Yimarly, dos jóvenes reinsertados de la guerrilla de las FARC que luchan por superar las dificultades para construir juntos sus sueños, conoceremos los por menores de esta pareja desde su noviazgo hasta el milagro de la vida.

Bernal conoció a la joven pareja durante la Décima Conferencia de las FARC en septiembre de 2016, donde se tuvo por primera vez acceso a los combatientes rasos quienes dialogaron con la prensa de Colombia y del mundo. La historia surge de entre tres mil guerrilleros, que se ubicaron en las sabanas del Yarí, a ocho horas por tierra de la Macarena o de San Vicente del Caguán.

Le puede interesar: Más de 400 artistas en la 5º Bienal Internacional de Danza de Cali 2021

En dialogo con Caracol Radio el cineasta Alejandro Bernal afirma, “en la Décima Conferencia de las FARC estaba en la misión de conseguir una historia para realizar un documental y me encontré con Cristian y Yimarly, con ellos desde el inicio hubo una excelente conexión, salió el tema de la historia de amor, ellos me contaron como eran un poco las relaciones sentimentales cuando estaban en las filas guerrilleras y fue un tema que me interesó y fue bueno encontrar como contar la historia de la vida de ellos a través de su historia de amor a lo largo de varios años”.

‘Amor Rebelde’ habla de la lucha, pero no de la guerra, dos seres humanos que deben superar las dificultades para construir juntos sus sueños. Esta historia de amor es presentada en todas las salas de cine y para más información en el Instagram de la cinta @amorrebelde_doc.