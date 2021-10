Plan estratégico de movilidad y seguridad por puente festivo y Halloween

Un plan estratégico de movilidad activó el ministerio de Transporte desde este viernes y hasta el 1 de noviembre ante el puente festivo de "Todos Los Santos" y la celebración del “Halloween”, en el que se espera una movilidad de más de 3 millones de vehículos por las vías del país y más de 1 millón 300 mil pasajeros por los aeropuertos colombianos.

El Superintendente de Transporte Wilmer Salazar, dijo que la entidad acompañará a los viajeros en las 49 terminales de transporte, aeropuertos y peajes, cuando se estima que se movilicen 863.650 pasajeros en 121.380 buses.

" Para respaldar la legalidad 57 regionales supervisarán en compañía de la Policía de Tránsito y Transporte que se cumplan los requisitos correspondientes para brindar viaje seguro", afirmó Salazar.

En cuanto a los pasajeros aéreos, la Aeronáutica Civil acompañará a 454.244 viajeros por los aeropuertos del país, de los cuales 318.299 serán viajeros nacionales y 135.945 internacionales.

Finalmente, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha dispuesto cerca de 6.200 uniformados quienes estarán brindando seguridad y prevención de la siniestralidad en toda la red vial nacional mediante 110 puestos de prevención y control.

De otra parte, durante este festivo, y en especial en la noche de Halloween se recomienda a todos los actores viales:

que so usted piensa decorar su vehículo automotor, recuerde que no debe cubrir espejos, luces, placas o contar con cualquier elemento que dificulte la visibilidad por parte del conductor y los transeúntes. No conducir en estado de embriaguez o el denominado guayabo, no conducir bajo efectos de sustancias alucinógenas, revisar las condiciones mecánicas y técnicas de los automotores. Respetar las señales de tránsito, cruzar de la mano y por la cebra con los menores de edad, no exceder los límites de velocidad, ser tolerantes en la vía y contar con los elementos de carretera.