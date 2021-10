Mejorar la relación con los gatos: consejos para no 'molestarlo'

Los gatos son mascotas muy diferentes a la personalidad que manejan los perros, por eso en ocasiones es más difícil de entender sus sentimientos y lo que necesitan.

Es normal que las personas digan que sus gatos 'los odian', pues son un poco más serios y prefieren tener su espacio.

Por esto, le explicamos algunos consejos que puede tener en cuenta para mejorar la relación con su gato:

No cambiar su rutina: aunque hay gatos que no les molesta, estos animales son muy territoriales y viven una vida muy precisa y previsible, por lo que no estarán felices con fuertes cambios de rutina.

Evitar el contacto con el agua: es cierto que hay personas que usan el agua como castigo, pero esto generará una imagen negativa en el animal.

Respetar los límites de caricias: los gatos son animales consentidos, que 'ronronean' y piden atención, pero solo cuando quieren. Son mascotas que se cansan de esto y se van, por lo que es importante respetar ese espacio.

Mantener las puertas cerradas y no encerrarlo: cerrar el baño, la habitación o la cocina generará estrés en la mascota, por simple curiosidad o superviviencia.